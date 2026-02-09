トヨタ自動車の旗＝愛知県豊田市【北京共同】日系自動車大手3社が9日明らかにした中国市場での1月の新車販売台数は、トヨタ自動車と日産自動車が前年同月比でプラスに転じた。ホンダは大幅減で苦戦が続き、明暗が分かれた。全社マイナスだった2025年12月から改善。日中関係が悪化する中、この傾向を維持できるかどうかが焦点となる。トヨタは6.6％増の14万5500台で、5カ月ぶりに前年実績を上回った。昨年末の「カローラクロス