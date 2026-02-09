高市首相（自民党総裁）は９日、党本部で行った記者会見で、自民が歴史的大勝を収めた衆院選について、「非常に大きな議席をいただき、身の引き締まる思いだ」と述べた。首相指名選挙を行う特別国会を「速やかに召集する」とした上で、「２０２６年度予算案や予算関連法案を１日も早く成立させる」と語った。また、自民が衆院選の公約に掲げた２年間に限定した食料品の消費税ゼロについては、「国民会議においてスケジュールや