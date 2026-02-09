「阪神春季キャンプ」（９日、宜野座）体調不良のため、別メニュー調整となっていた、阪神の中野拓夢内野手が９日、全体メニューに復帰した。全体アップから始まり、シートノック、打撃回りとフルで練習メニューをこなした。「なんか出遅れた感はあるので、いい休養になったとは思わない」と引き締まった表情。「次のクールからしっかり状態を上げていけるように、追い込みながらやりたい」と力を込めた。中野は第１クール