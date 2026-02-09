JR宇都宮線で架線が切れた影響で湘南新宿ラインの一部の区間は、終日運転を見合わせています。【映像】JR宇都宮線で架線が断線（実際の映像）JR東日本によりますと、宇都宮線の茨城県と栃木県の県境付近で架線が切れた影響で、湘南新宿ラインは新宿駅より北の区間で終日運転を見合わせています。あすの始発から通常通り運転を再開する見込みです。また、宇都宮線も一部区間で運転を見合わせていましたが、午後4時34分に全