新潟県を含む北陸地方は2月15日頃から、かなり気温が高くなるみこみで積雪の多い地域では「なだれ」に対する注意が必要です。新潟地方気象台は9日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。気象台によると、北陸地方では2月15日頃から、5日間の平均気温が平年差より2.5℃以上高くなる見込みです。北陸地方の向こう2週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、15日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作