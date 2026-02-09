2月8日（現地時間7日、日付は以下同）。NBAは、15日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスター2026」サタデーナイトイベントの1つ、“Kia シューティングスターズ”へ参戦する4チームを発表した。 今年のオールスターサタデーナイトは、「ステイトファーム 3ポイントコンテスト」と「AT&