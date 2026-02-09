2月13日よりPrime Videoにて世界独占配信されるPrime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』に出演している野呂佳代と遠藤憲一のコメントが公開された。 参考：米倉涼子主演『エンジェルフライト THE MOVIE』松本穂香、向井理ら続投ティザー予告も 本作は、第10回開高健ノンフィクション賞を受賞した佐々涼子の『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』を原作に、米倉涼子主演で2023年にドラマ化されたヒュ