2026年2月8日（日曜日）は、アメリカの“スポーツの祭典”こと第60回スーパーボウルの開催日。全米の視聴者がテレビに釘付けとなる週末は、例年、映画館から客足が遠のくことで知られている。おまけに東海岸や中西部では気温が著しく下がり、外出のハードルはさらに上がっていた。 参考：YouTuberの自主制作映画が北米で異例のヒット『HELP/復讐島』『メラニア』と大混戦 北米映画市場の週末興行