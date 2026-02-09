TVアニメ『【推しの子】』第29話（第3期第5話）のあらすじと先行カット、WEB予告が公開された。 参考：早見沙織「音と絵の相乗効果で曲が育った」『超かぐや姫！』ボカロ名曲カバーの裏側 集英社『週刊ヤングジャンプ』で連載された赤坂アカ・横槍メンゴによる人気漫画をアニメ化した『【推しの子】』は、伝説のアイドル・星野アイの死をめぐって、彼女の息子／娘であるアクアとルビーが芸能界の闇に触れてい