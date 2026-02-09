青葉こころのクリニックの院長であり、プロキックボクシングの元・日本王者でもあった精神科医の鈴木宏氏は、2月に入って寒暖差による「冬季うつ」や「春のメンタル不調」が深刻化する中、脳を活性化する「1回3分」のメソッドを提唱している。●寒暖差による「冬季うつ」撃退術とは？現在、激しい寒暖差や日照時間の変化によって、自律神経の乱れによる「冬季うつ」や「春の先取りうつ」を訴える患者が急速に増えつつある。