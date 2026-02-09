日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 12761( 12521) 6月限 414( 114) TOPIX先物 3月限 11220( 11220) 日経225ミニ 2月限8763(8763) 3月限284412(284412