日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 39847( 35993) 6月限 176( 176) TOPIX先物 3月限 25738( 25355) 6月限10(10) 日経225ミニ 2月限 43380( 27380