日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万1000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 501( 501) SBI証券 1011( 493) 楽天証券 291( 205) 松井証券 148( 1