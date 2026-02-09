日経平均株価 始値55130.63 高値57337.07 安値55018.57 大引け56363.94(前日比 +2110.26 、 +3.89％ ) 売買高30億6040万株 (東証プライム概算) 売買代金10兆4558億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅続伸、2000円超の上昇で最高値大幅更新 ２．衆院選で自民党が歴史的大勝、リスクオンが一