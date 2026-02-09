9日、佐渡市は心肺停止状態の70代の女性を救急車で搬送中に路面の凍結でスリップし、搬送に約50分の遅れが生じたと発表しました。女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。 佐渡市によりますと、9日午前4時ごろ、両津地区に住む70代の女性が心肺停止の状態となり、女性の家族から消防に通報がありました。女性を救急車で病院に搬送中、路面の凍結により救急車が上り坂でスリップし立ち往生しました。 その後、別の救急車