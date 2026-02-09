●あす10日(火)朝は再び厳しい冷え込み 再度の路面凍結など注意●あす10日(火)は天気下り坂 夜ほど本降りの「雨」に●今週後半は再び気温上昇 春先の暖かさの日も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう8日(日)に寒波のピークを迎え、県内は市街地も含めて広範囲で大雪に…さらに今朝にかけて気温が山間部は氷点下10度近く、岩国、山口、防府といった市街地も氷点下6度台という強烈な冷え込みにもなり、県内至る所で積雪や路面凍