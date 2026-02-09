東京都の「東京アプリ生活応援事業」が2月2日から始まった。【画像】東京アプリとは…画面イメージ多数東京都公式アプリ（東京アプリ）は、都民一人ひとりがスマホ一つで行政とつながり、より便利になったと実感してもらうアプリを目指す。東京アプリ一つで、都民が簡単・便利・安全につながる、新たな行政の形を作っていく。東京アプリ生活応援事業では、東京アプリのさらなる普及促進を図るとともに、昨今の物価高騰など社