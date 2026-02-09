記者会見で衆院選について話す連合の芳野友子会長＝9日午後、東京都千代田区連合の芳野友子会長は9日の記者会見で、自民党が圧勝した衆院選に関し「非常に厳しい結果となった」と述べた。支援した中道改革連合は大敗し、国民民主党も公示前勢力に1積み増した28議席だった。連合はかねて、政権批判票が分散しないよう両党に候補者調整を求めていたが、多くの選挙区で競合した。芳野氏は選挙戦を振り返り「高市早苗首相の人気が