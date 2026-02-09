◇第60回スーパーボウル(日本時間9日、カリフォルニア州サンタクララ、リーバイススタジアム)アメリカンフットボールの頂上決戦、第60回スーパーボウルは、シアトル・シーホークスがニューイングランド・ペイトリオッツを29-13の16点差で圧倒し、2013年以来、13年ぶり2度目のスーパーボウル優勝を成し遂げました。シーホークスはディフェンスでペイトリオッツQBドレイク・メイ選手に徹底的なプレッシャーをかけ、第3Qまで無失点に