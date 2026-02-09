白く染まった秦野盆地と富士山＝９日、秦野市内前日まで降り続いた雪から一転、９日の神奈川県秦野市内は雲一つない晴天に恵まれた。雪が丹沢の尾根や市街地に残り、秦野盆地一帯が白く染まった。早朝の気温は氷点下４度を観測し、市内では所々で路面が凍結。約１０センチの積雪が残る権現山（標高２４３メートル）一帯からは富士山の姿もくっきりと見え、登山客や市民らが青と白のコントラストを眺め、撮影を楽しんでいた。