なにわ男子としてはもちろん、独自のセンスや笑いへの貪欲さを武器に活動し多くのファンを魅了し続けている藤原丈一郎が、30歳の節目を迎える2月8日に、自身が構成・演出・出演するセルフプロデュース公演『じょうのにちじょう』の幕を開けた。「プロデュース公演はずっと前からやりたかった」と話す藤原に、実現に向けて動き出したきっかけを聞くと、先輩である村上信五（SUPER EIGHT）の言葉が大きかったと教えてくれた。【写