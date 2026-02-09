乃木坂46の41stシングルが、4月8日に発売されることが決定した。8日放送の『乃木坂工事中』（テレビ東京系）内で発表された。【写真】スタイル抜群乃木坂46・梅澤美波の撮り下ろしカット＆写真集先行カット2025年は、39thシングル「Same numbers」で「第76回NHK紅白歌合戦」に出場し、「第67回輝く！日本レコード大賞」では特別賞を受賞。続く40thシングル「ビリヤニ」では、新加入の6期生がWセンターを務め、大きな話題を集