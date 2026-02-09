ママによるママのための情報バラエティ『秘密のママ園2』#2が8日に放送。#2では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着！背水の陣のママ」が始動。かつて会社経営者でありながらコロナ禍で経営が悪化し、6000万円の負債を抱え自己破産した32歳のシングルマザー・平川愛里菜が登場した。【写真】グラビア撮影に臨む32歳シンママ『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、