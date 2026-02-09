8日開票された衆議院選挙。石川県内の小選挙区は、自民党が議席を独占しました。比例代表では3人が復活当選し、石川県関係の衆議院議員は6人となりました。8日夜、午後8時過ぎ。石川2区 佐々木陣営：「はい、只今、当確がでました」「バンザーイ、バンザーイ」当選 自民 石川2区・佐々木 紀 さん：「6期目、存在感を発揮して暴れてまいりたいと」石川1区 小森陣営：「どうもありがとうございまーす」「バンザ