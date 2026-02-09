市川 栞 キャスター：ここからは今回の衆院選の結果を詳しく見ていきます。選挙デスクの住田さんです。住田 鉄平 デスク：まず、今回の選挙の投票率ですが、石川県内では56.26％。前回を1.17ポイント上回りました。投開票日の大雪への警戒もあって、期日前投票者数は前回より3割ほど増加しました。市川：そして、各選挙区の結果です。住田：石川1区では自民党の小森さんが8万3千票余りを獲得し、3度目の当選を果たしました。