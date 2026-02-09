Crystal Lakeが、海外ツアーで出会ったバンドを日本に招いて東名阪を周る＜HYPERSPACE JAPAN TOUR＞を、昨年に続き今年も開催することが決定した。今回のゲストはアメリカ・LAを拠点に活動し、グルーヴィーかつヘヴィなサウンドで世界的な支持を集めるメタルコアバンドVolumes、台湾で国民的ラウドロックバンドとして圧倒的な存在感を放つFlesh Juicerの2組。ライブは4月1日に東京・吉祥寺SEATA、2日に愛知・新栄シャングリラ、3日