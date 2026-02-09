ＥＸＩＬＥのＴＡＫＡＨＩＲＯが９日、都内で行われたＷＯＷＯＷの連続ドラマ「北方謙三水滸伝」（１５日放送開始、日曜・後１０時）のジャパンプレミアにゲストとして出席した。シリーズ累計１１６０万部を超える作家・北方謙三氏の大ヒット小説を初めて映像化。中国を舞台にした作品に合わせて、「梁山泊ステージ」と名付けられた壇上にキャストが次々と登場した。北方氏の連載「森羅記」の題字を担当したこともあるＴＡ