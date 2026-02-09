ハロー！プロジェクトが、2026年2月13日（金）にハロー！プロジェクトの全楽曲を各サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスにて解禁および世界同時配信することを発表した。これはハロー！プロジェクトが“結成30周年”を迎える2028年までの期間で取り組む「Hello! 30th Anniversary Project」の一環として行なわれるもの。現在活動中の7組、モーニング娘。’26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー