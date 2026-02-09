先日、初のフルアルバム『I.K.T』(I know Tomorrow)の発売を発表したばかりの 生田絵梨花 が、全国ツアー＜Erika Ikuta Tour 2026『I.K.T』〜I Know Tomorrow〜＞の開催を決定した。本ツアーは、2026年8月26日（水）のLINE CUBE SHIBUYA公演を皮切りに、全国5都市6公演を巡り、10月14日（水）のNHKホール公演でツアーファイナルを飾る。2026年4月22日に初の1stフルアルバムをリリース予定。さらに4月放送開始のTVアニメ『本好きの