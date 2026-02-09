ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーの福田真琳（21）が活動休止することが9日、分かった。ハロプロ公式サイトで発表された。期間は5月中旬から6月上旬で「学業上の理由」と説明された。 【写真】独特の雰囲気を持つ美女として人気の福田真琳 公式サイトは「福田は現在大学に在籍しており、カリキュラムの一環として教育実習への参加が必須となっているため、当該期間は活動を休止