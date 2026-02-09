As-me エステールが展開する「私の完全美容食」が、2026年2月21日(土)にヨガと栄養学のオンラインウェルビーイングプログラムを一般公開します。通常は定期購入者限定のプログラムですが、この日は特別に誰でも参加可能です。 私の完全美容食「オンラインウェルビーイングプログラム」 開催日：2026年2月21日(土)時間：AM7:00〜8:30参加費：無料（予約制） ヨガと栄養学の2部制となっており、途中参加・退室も可能