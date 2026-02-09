YBCアプリの利用者を対象に、今回の衆院選に関するアンケートを行いました。こちらの結果はあくまで視聴者の方の回答を示すもので、いわゆる「世論調査」の結果ではありません。質問は「投票先を選んだ決め手」です。回答は1417人からいただきました。ありがとうございました。結果を見てみます。回答者を年代別で見ると、60代が最も多く、次いで50代、そして70代、40代、30代…と続いています。今回の衆院選で「投票先を選