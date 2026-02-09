マーシャルワールドジャパンが、大阪・本町にブラジリアン柔術ジム「ALMA FIGHT GYM OSAKA HONMACHI」を2026年2月16日に新規オープンします。初心者向けの基礎から試合で使える技術まで丁寧に指導するカリキュラムを用意し、ブラジリアン柔術、キックボクシング、MMAの指導を行う格闘技専門ジムです。 マーシャルワールドジャパン「ALMA FIGHT GYM OSAKA HONMACHI」  オープン日：2026年2月16日所在地：大阪市中央