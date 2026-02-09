岐阜競輪の「スポーツニッポン杯」は9日が最終日。11Rではガールズ決勝は行われ、大久保花梨（28＝福岡）が先行した尾崎睦と直線で踏み合って先着。3日間負けなしで今年初Vを決めた。大久保は「外並走でしたが、（尾崎）睦さんも直線で踏み直していたので最後まで全く分からなかった」と際どいゴール前を振り返った。大久保の次走は16日からの小田原競輪。