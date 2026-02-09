ボートレース尼崎の「にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎」が10日、初日を迎える。9日は前検が行われた。広瀬篤哉（28＝滋賀）がBBCTの優勝エンジン「43」をゲットした。「一番最初に引きました。まさか引けるとは思っていなかったです」とニンマリ。末永和也で一躍、脚光を浴びたが、その前の井上一輝もイン逃げで優勝しており、目下2連続V中。前検は「ターンがしっかりしているし直線も悪くなかった」と上々の動き。