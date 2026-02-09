ボートレース浜名湖の「ハマナ娘クルーカップ」の前検が9日、行われた。当地5Vかつ目下2連続V中と絶好の水面相性を誇る中岡正彦（48＝香川）が相棒の25号機に好感触をつかんだ。「はっきりは分からないけど、悪くない気はしました。特訓も下がる感じはなかった。いつも通り伸び型にして、スタートをしっかり行きます。浜名湖は相性がいい。得意水面です。初心を忘れず仕事を大事に、感謝の気持ちを持ちながら誠実に取り組んで