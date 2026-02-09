6日に開幕したミラノ・コルティナ五輪。スキー・ジャンプ競技では7日に女子個人ノーマルヒルが行われ、初出場の丸山希が銅メダルを獲得。日本勢のメダル第1号に輝き、大きな話題になった。 ミラノ五輪のスキー・ジャンプをめぐり、開幕直前に衝撃的なスキャンダルが波紋を呼んだ。男子選手たちが、少しでも飛距離を伸ばすためにヒアルロン酸を局部に注射して大きくし、スーツの面積を広げているというも