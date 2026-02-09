参政党の神谷代表は9日、衆院選で惨敗した中道改革連合について、「自分たちの言いたいことを言っているが、それが子育て世代や若い世代には全然刺さっていない」との見方を示し、「国民のニーズをしっかりとくみ取った政治をするべき」と指摘した。172議席から49議席へと惨敗した中道とは対照的に、2議席から15議席へ躍進した参政党だが、神谷代表は、目標が30議席だったことにも触れたうえで「前回が742万票だったが今回420万票