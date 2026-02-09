守備練習する阪神・森下（手前）＝宜野座WBC代表に選出された阪神の森下が充実感を漂わせている。沖縄・宜野座キャンプ第2クール最終日の9日も精力的に鍛え「けがもなく順調にきている。ここからどんどん実戦を増やして、打撃や守備をもっと詰めていきたい」と納得顔だ。昨季の23本塁打と89打点は先輩の佐藤に次ぐリーグ2位。この長打力の一段の向上をテーマにオフから鍛えてきた。右翼が定位置でも、日本代表では中堅を任さ