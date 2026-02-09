記者会見する順天堂大の河村和弘教授＝9日、東京都文京区順天堂大や香港大のチームは9日、若くして卵巣機能が低下し月経がなくなる早発卵巣不全（早発閉経）の患者に、慢性腎臓病などの内服薬「フィネレノン」を投与すると、卵子が育つ「卵胞」という組織の働きが回復することが分かったと発表した。成果は米科学誌サイエンスに掲載された。年内にも国際臨床試験を始めるほか、より効果が高い薬の探索も進める。チームの河村和