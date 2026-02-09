モデルの鈴木えみ（40）が9日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。鈴木は「2日間続けて会えた#えみななひと足先に奈々のお誕生日祝いをおめでとう」とつづり、女優・榮倉奈々との2ショットを投稿。12日に誕生日を迎える榮倉を祝ったことを報告した。この投稿にファンは歓喜。「仲良しなんですね〜それにしても破壊力抜群」「お2人の可愛さが異常でクラクラします笑」「ひゃあ〜えみなな尊い