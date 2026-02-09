衆議院議員選挙で与党が圧勝したことを受けて、韓国の李在明大統領が自身のSNSを更新し、「より広く、より深い協力関係を築き上げていくことを期待している」とコメントしました。李在明大統領は9日、高市総理あてのメッセージをSNSに投稿し、「衆議院選挙における勝利を心よりお祝い申し上げます。総理のリーダーシップの下、日本が一層の発展を遂げますことをお祈りいたします」と祝福しました。また、今年1月に奈良県で行った首