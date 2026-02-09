吹き荒れた“サナエ旋風”。8日、投開票が行われた衆議院選挙は自民党が316議席を獲得。歴史的な大勝を果たしました。多くの当選のバラが咲く中。笑顔をのぞかせた高市首相。この316という数字は296議席を獲得した2005年の“郵政選挙”304議席を獲得した、1986年の“衆参ダブル選挙”を上回り結党以来、最多に。自民党単独で3分の2を超える議席を獲得したのも、今回が初めてです。しかも、小選挙区でほとんどの候補が当選したため