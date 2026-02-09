2月9日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に高橋文哉がVTR出演し、食事のこだわりについて明かした。【関連】高橋文哉、北村匠海が紅白の『あんぱん』ステージでくれたサインに感激「1番嬉しかった」番組のインタビューで“自分がわがままだと感じる一面は？”という質問に、高橋は、「『おまえ好き嫌い多いよ』って言われるんですけど、違くて」「僕より幸せな気持ちで食べれる人がいる場合、その食べ物をなるべく食べないって