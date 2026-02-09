予選の合間に行われるスノーボードの検査で、ボードから使用が禁止されているフッ素成分が検出され、無念の失格となったスノーボード・パラレル大回転の斯波正樹選手。 山形では、競技の行方を母が見守っていました。 斯波正樹選手の母・郁子さんは失格がわかった直後、「ご苦労。ご苦労であったと。お帰りなさい頑張ったねと伝えたい」と息子のことを思いやりました。 そして競技に向き合い、戦