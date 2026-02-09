生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、ブランド創設15年目を迎えるキッチンブランド「evercook（エバークック）」から、新生活に合わせて花柄がかわいい限定デザインのフライパンを、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部雑貨店で2月上旬に発売する。2012年に販売を開始した「evercook（エバークック）」は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供している