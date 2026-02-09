おやつカンパニーは、大人のリフレッシュタイムにもぴったりな味わいのポテトスナック菓子「ポテト丸」の新定番フレーバーとして「ポテト丸（じゃがバター味）」を、2月9日から発売する。ひとくちサイズで食べやすいコロコロッと丸いカタチが生む、カリッサクッとした軽快な食感、口の中でホロホロッとほどける独特の食感変化を楽しめるポテト丸は、ひとくちで手軽にリフレッシュできる小粋な新感覚ポテトスナック菓子。日常のホッ