明治安田J3のロアッソ熊本は百年構想リーグ初戦の8日、ホームでレノファ山口FCを破り白星スタートです。8月開幕のリーグ戦を前に行われる「J2・J3百年構想リーグ」。初戦を前にサポーターが決起集会で士気を高めます。雪が舞う中、始まったレノファ山口FC戦。試合が動いたのは後半11分でした。右サイドから大本が抜け出し、あわせたのはべ・ジョンミン。片野坂体制での公式戦初ゴӦ