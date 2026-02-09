お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。恋愛について語った。ゆりやんは25年にアーティストデビューし、本格的に音楽活動を開始、「『難波ワンバーワン』という曲を、この前、サードシングルで…」と伝えた。「私の実際の失恋を元に作っていただきました」と明かし、「大阪に住んでいる時に片思いをしていまして。その人がなかなか振り向いてくれずに、大阪と東京を仕