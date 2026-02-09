【女子旅プレス＝2026/02/09】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「ユニ春！ライブ 2026」に、KAWAII LAB.よりCUTIE STREET（2月7日）、FRUITS ZIPPER（2月8日）が出演。各グループのヒット曲を、パークの仲間たちとの特別演出で披露し、至近距離でのパフォーマンスで会場を熱狂させた。【写真】USJ“クールジャパン”に初の「葬送のフリーレン」◆CUTIE STREETが夢のステージでライブ2月7日に登場したCUTIE STREETは、